Патрульный, который избил бывшего мужа своей сожительницы, предстанет перед судом (Прокуратура)

В отношении командира одного из взводов Управления патрульной полиции Харьковской области направлено в суд обвинительное заключение по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.
Досудебным расследованием установлено, что в мае этого года патрульный полицейский, находясь вне службы, находился в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Когда полицейский увидел, что человек заходит на территорию домовладения, между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта патрульный нанес удар в область затылка своего противника. Когда мужчина упал на землю, полицейский сел сверху и продолжал наносить руками по голове.
Своими действиями патрульный причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажность:
давление:
ветер: