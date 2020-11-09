Главная Новости Криминал и происшествия Патрульный, который избил бывшего мужа своей сожительницы, предстанет перед судом (Прокуратура)
09.11.2020  15:01   

Патрульный, который избил бывшего мужа своей сожительницы, предстанет перед судом (Прокуратура)

В отношении командира одного из взводов Управления патрульной полиции Харьковской области направлено в суд обвинительное заключение по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что в мае этого года патрульный полицейский, находясь вне службы, находился в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Когда полицейский увидел, что человек заходит на территорию домовладения, между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта патрульный нанес удар в область затылка своего противника. Когда мужчина упал на землю, полицейский сел сверху и продолжал наносить руками по голове.

Своими действиями патрульный причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд
 
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