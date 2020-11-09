09.11.2020 15:01

Патрульный, который избил бывшего мужа своей сожительницы, предстанет перед судом (Прокуратура)

В отношении командира одного из взводов Управления патрульной полиции Харьковской области направлено в суд обвинительное заключение по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что в мае этого года патрульный полицейский, находясь вне службы, находился в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Когда полицейский увидел, что человек заходит на территорию домовладения, между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта патрульный нанес удар в область затылка своего противника. Когда мужчина упал на землю, полицейский сел сверху и продолжал наносить руками по голове.



Своими действиями патрульный причинил потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.