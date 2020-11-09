09.11.2020 14:33

ВИДЕО: После 22.00 полицейские отправились в рейд по ресторанам и ночным клубам (МВД)

За сутки харьковские полицейские провели 88 рейдов по проверке соблюдения карантина в работе общепита



// hk.npu.gov.ua

В течение трех последних дней органы полиции организовали и провели ночные рейды, начиная с 22.00 часов, по контролю за соблюдением карантинных ограничений субъектами хозяйствования, которые проводят свою деятельность в сфере общественного питания.



Каждую ночь для осуществления указанных мероприятий привлекалось 80 рейдовых групп в составе около 200 полицейских, в основном работников территориальных отделов и отделений полиции. В рейдах также участвовали два автоэкипажей полка полиции особого назначения и представители Госпродпотребслужбы Харьковской области.



Как рассказал старший инспектор отдела превенции Московского ОП Сергей Соломко, 6 ноября во время отработки территории Московского района мобильные группы проверили более 50 различных объектов. Все они после 22 часов прекратили свою деятельность, полицейские нарушений не зафиксировали.



Во время аналогичных проверок в других районах полицейские обнаружили 31 нарушение карантинных ограничений, по которым составлено 19 административных протоколов, 12 материалов зарегистрировано в едином учете территориальных подразделений полиции.



По результатам принятых решений в Единый реестр досудебных расследований внесено 3 информации теми возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.



