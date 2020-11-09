Главная Новости Криминал и происшествия Ударил сожительницу топориком по голове: полиция задержала ревнивца (ГУ НП)
09.11.2020  13:31   

Ударил сожительницу топориком по голове: полиция задержала ревнивца (ГУ НП)

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.


// hk.npu.gov.ua

8 ноября в 11:35 в дежурную часть Немышлянская отдела полиции поступило сообщение от оператора службы «102» о том, что в квартире дома по улице Танкопия мужчина причинил телесные повреждения своей сожительнице.

Злоумышленник из ревности ударил женщину кухонным топориком по голове, после чего скрылся из квартиры. Задержали его в городе Купянске.

На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Харьковщины. В тот же день полицейские установили местонахождение гражданина на территории автовокзала в городе Купянске и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, убийство, харьков
 
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