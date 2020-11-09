Главная Новости Криминал и происшествия За выходные на дорогах Харькова оштрафовали больше 20 нетрезвых водителей
09.11.2020  12:48   

За выходные на дорогах Харькова оштрафовали больше 20 нетрезвых водителей

В субботу и воскресенье копы зафиксировали больше тысячи нарушений ПДД.


://facebook.com

За два дня произошло 46 аварий, в шести из них были пострадавшие. 

В субботу и воскресенье 7 и 8 ноября, патрульные выезжали на 1168 вызовов, а также вынесли 1424 постановления, из них 1304 за нарушение правил дорожного движения. Копы задержали 33 человек, подозреваемых в совершении правонарушений и составили 24 административных протокола за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области. 

В прошлые выходные патрульные выезжали на 46 дорожно-транспортных происшествий, в том числе, шесть аварий привели к травмам участников дорожного движения. 

 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.11 Криминал и происшествия ДТП на Гагарина: водителя ВАЗа увезла скорая (Патрульная полиция) 09.11 Криминал и происшествия Меру пресечения водителю, который сбил четырех пешеходов в Харькове, будет выбирать Киевский райсуд на Салтовке (suspilne.media) 09.11 Криминал и происшествия Женщина, сбитая на «острове безопасности» в Харькове, по-прежнему в коме (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 