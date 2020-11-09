09.11.2020 12:48

За выходные на дорогах Харькова оштрафовали больше 20 нетрезвых водителей

В субботу и воскресенье копы зафиксировали больше тысячи нарушений ПДД.



://facebook.com

За два дня произошло 46 аварий, в шести из них были пострадавшие.

В субботу и воскресенье 7 и 8 ноября, патрульные выезжали на 1168 вызовов, а также вынесли 1424 постановления, из них 1304 за нарушение правил дорожного движения. Копы задержали 33 человек, подозреваемых в совершении правонарушений и составили 24 административных протокола за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

В прошлые выходные патрульные выезжали на 46 дорожно-транспортных происшествий, в том числе, шесть аварий привели к травмам участников дорожного движения.