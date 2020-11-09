За выходные на дорогах Харькова оштрафовали больше 20 нетрезвых водителей

В субботу и воскресенье копы зафиксировали больше тысячи нарушений ПДД.
За два дня произошло 46 аварий, в шести из них были пострадавшие.
В субботу и воскресенье 7 и 8 ноября, патрульные выезжали на 1168 вызовов, а также вынесли 1424 постановления, из них 1304 за нарушение правил дорожного движения. Копы задержали 33 человек, подозреваемых в совершении правонарушений и составили 24 административных протокола за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
В прошлые выходные патрульные выезжали на 46 дорожно-транспортных происшествий, в том числе, шесть аварий привели к травмам участников дорожного движения.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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