Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Гагарина: водителя ВАЗа увезла скорая (Патрульная полиция)
09.11.2020  12:01   

ДТП на Гагарина: водителя ВАЗа увезла скорая (Патрульная полиция)

Авария произошла 9 ноября около девяти часов утра в районе дома 101 по проспекту Гагарина.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 2104 и Toyota Rav4.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗ 2104. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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