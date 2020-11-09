ДТП на Гагарина: водителя ВАЗа увезла скорая (Патрульная полиция)

Авария произошла 9 ноября около девяти часов утра в районе дома 101 по проспекту Гагарина.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 2104 и Toyota Rav4.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗ 2104. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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