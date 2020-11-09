09.11.2020 11:44

ФОТО: Незаконное производство табака для курения кальяна - еще двум членам преступной группы сообщено о подозрении (Прокуратура)

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум членам преступной группы по факту незаконного изготовления табака для курения кальяна, хранения, транспортировки и его дальнейшего незаконного сбыта.



://khar.gp.gov.ua





Указанные три человека незаконно изготавливали табак для курения кальяна собственных марок, в дальнейшем сбывая их через Интернет и социальные сети по всей территории Украины. Организатор осуществлял руководство группой и занимался сбытом незаконно изготовленных табачных изделий для курения кальяна. Двое других членов группы изготавливали табачные изделия, хранили по месту жительства готовую продукцию, а также сбывали ее на территории Украины.



В ходе обысков, проведенных в г.. Харькове и г.. Павлограде на территории частных домовладений, выявлено подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тыс. Грн, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тыс. Грн марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения, а также оборудования для изготовление табака и упаковочные материалы. Как сообщалось ранее , в ходе досудебного расследования установлено, что в января 2019 года человек, не имея специального разрешения на право производства и осуществления торговли подакцизными товарами, организовал и возглавил преступную группу, привлекая к ней еще двух человек.Указанные три человека незаконно изготавливали табак для курения кальяна собственных марок, в дальнейшем сбывая их через Интернет и социальные сети по всей территории Украины. Организатор осуществлял руководство группой и занимался сбытом незаконно изготовленных табачных изделий для курения кальяна. Двое других членов группы изготавливали табачные изделия, хранили по месту жительства готовую продукцию, а также сбывали ее на территории Украины.В ходе обысков, проведенных в г.. Харькове и г.. Павлограде на территории частных домовладений, выявлено подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тыс. Грн, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тыс. Грн марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения, а также оборудования для изготовление табака и упаковочные материалы.



Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ ДФС в Харьковской области, оперативное сопровождение - управление оперативно-розыскной деятельности ДФС в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.



Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.



Справка: 3 ноября 2020 организатору преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины.