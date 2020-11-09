На дамбе Печенежского водохранилища ловили толстолобика багром (Рыбнадзор)

Пятого ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Артемовской дамбе Печенежского водохранилища, в Печенежском районе.
В 11:00 задержалы нарушителя, ловившего рыбу запрещенным способом – спиннингом с помощью метода багрения. Мужчина поймал пять толстолобиков общим весом 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1275 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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