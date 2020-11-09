09.11.2020 10:30

Женщина, сбитая на «острове безопасности» в Харькове, по-прежнему в коме (РЕДПОСТ)

У мальчика – скелетные переломы. Его отец выписан из больницы.



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В пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на замврача 4-й “неотложки” сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на проспекте Науки на утро 9 ноября.

Женщина по-прежнему находится в коме, у мальчика – скелетные травмы. Отцу мальчика была оказана помощь, и он “ушел домой долечиваться”.

Напомним, что в Харькове, на перекрестке пр. Науки и ул. Космической, 7 ноября около 16:10 водитель Volkswagen Passat сбил трех человек на “островке безопасности”.

В больнице после ДТП остаются двое травмированных: женщина с тяжелой травмой головы, переломами в состоянии комы и мальчик с многочисленными переломами, которому 8 ноября исполнилось 10 лет.