В Харькове полиция нашла ночные клубы, работавшие в карантин

Невзирая на определенные законодательством ограничения времени работы, три заведения в Московском и Шевченковском районах города работали в ночь с 7 на 8 ноября.
Так, оперуполномоченные Московского отдела полиции обнаружили на территории района ночной клуб, который функционировал в запрещенное время.
Два развлекательные заведения на улицах Культуры и Буковой также принимали посетителей в эту ночь.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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