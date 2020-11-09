09.11.2020 09:40

В Харькове полиция нашла ночные клубы, работавшие в карантин

Невзирая на определенные законодательством ограничения времени работы, три заведения в Московском и Шевченковском районах города работали в ночь с 7 на 8 ноября.



://facebook.com

Так, оперуполномоченные Московского отдела полиции обнаружили на территории района ночной клуб, который функционировал в запрещенное время.

Два развлекательные заведения на улицах Культуры и Буковой также принимали посетителей в эту ночь.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.