09.11.2020 09:29

Три отделения спасателей на автоцистернах гасили загоревшуюся в полночь кухню (ГСЧС)

Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.



://facebook.com

8 ноября в 00:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме по адресу: г. Харьков, ул. Танковая, 80/2.

К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных было установлено, что горят домашние вещи и мебель на кухне и в коридоре дома, а также частично деревянные конструкции перекрытия и крыши. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

В 1:07 пожар был локализован, а в 2:22 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.