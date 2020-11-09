09.11.2020 08:53

ВИДЕО: Очередной кульбит «евробляхера» с парковкой на крышу (Соцсети, обновлено)

В ночь на 9 ноября авто с европейскими номерами на больной скорости снесло ограждение, вылетело на встречку , несколько раз перевернулось и «запарковалось» на тротуаре.



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Автомобиль Daewoo Lanos на иностранных номерах вечером 8 ноября снес забор на улице Клочковской. На кадрах с места событий видно, что машина лежит на крыше за пределами проезжей части, на тротуаре.

Со снимков, вылоеннх в соцсетях и комментарев под ними следует, что водитель был за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Официальная информация уточняется.