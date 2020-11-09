ВИДЕО: Очередной кульбит «евробляхера» с парковкой на крышу (Соцсети, обновлено)

В ночь на 9 ноября авто с европейскими номерами на больной скорости снесло ограждение, вылетело на встречку , несколько раз перевернулось и «запарковалось» на тротуаре.
Автомобиль Daewoo Lanos на иностранных номерах вечером 8 ноября снес забор на улице Клочковской. На кадрах с места событий видно, что машина лежит на крыше за пределами проезжей части, на тротуаре.
Со снимков, вылоеннх в соцсетях и комментарев под ними следует, что водитель был за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Официальная информация уточняется.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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