08.11.2020 19:21
Игорь Терехов: медицинская помощь пострадавшим в аварии оказывается в полном объеме (FB Игорь Терехов)
Врачебный контроль за состоянием потерпевших - круглосуточный.
://hk.npu.gov.ua
"Уже почти сутки на связи с четвертой неотложкой. Наделал горя этот "гонщик", конечно.
По состоянию на сейчас, одна из пострадавших с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой в коме на ИВЛ - врачи от нее не отходят. Мальчик - с множественными переломами рук, ног и другими, но жизни его ничего не угрожает. Остальные пострадавшие - дома.
По лекарствам - оба пациента "четверки" обеспечены всем необходимым и будут обеспечены впредь. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачебный контроль за их состоянием круглосуточный.
Очень важно, чтобы суд завтра принял верное решение по виновнику трагедии, которое не дало бы ему возможности уйти от наказания, не позволило сбежать домой, например. Это очень важно." - говорится в сообщении первого аместителя городского головы Харькова на его странице в соцсети