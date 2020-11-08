08.11.2020 19:21

Игорь Терехов: медицинская помощь пострадавшим в аварии оказывается в полном объеме (FB Игорь Терехов)

Врачебный контроль за состоянием потерпевших - круглосуточный.



://hk.npu.gov.ua

"Уже почти сутки на связи с четвертой неотложкой. Наделал горя этот "гонщик", конечно.

По состоянию на сейчас, одна из пострадавших с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой в коме на ИВЛ - врачи от нее не отходят. Мальчик - с множественными переломами рук, ног и другими, но жизни его ничего не угрожает. Остальные пострадавшие - дома.

По лекарствам - оба пациента "четверки" обеспечены всем необходимым и будут обеспечены впредь. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачебный контроль за их состоянием круглосуточный.