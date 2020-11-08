ДТП на островке безопасности в центре Харькова: полиция обратилась к людям (ГУ НП)

Правоохранители разыскивают свидетелей аварии с тремя пострадавшими пешеходами, которая произошла на перекрестке пр. Науки и ул. Космической в Харькове.
Любую информации о данном ДТП полиция просит сообщить по телефонам: (057) 715-71-60, 705-96-91 или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Дорошенко Денису Витальевичу.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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