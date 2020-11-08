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08.11.2020  12:34   

ДТП в центре Харькова Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии (ХГС)

По данным пресс-службы Харьковского горсовета все они сейчас находятся в реанимационном отделении.


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Состояние троих пешеходов, которых сбил 22-летний водитель иномарки, остается тяжелым.

По данным пресс-службы, все они сейчас находятся в реанимационном отделении. 7 ноября на них совершил наезд 22-летний водитель Volkswagen, не справился с управлением. Травмы получили три человека: 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет. Их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

За рулем сбившего их авто находился 23-летний гражданин Республики Йемен Хэнди Али. Ему предъявлено подозрение.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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