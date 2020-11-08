ДТП в центре Харькова Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии (ХГС)

По данным пресс-службы Харьковского горсовета все они сейчас находятся в реанимационном отделении.
Состояние троих пешеходов, которых сбил 22-летний водитель иномарки, остается тяжелым.
По данным пресс-службы, все они сейчас находятся в реанимационном отделении. 7 ноября на них совершил наезд 22-летний водитель Volkswagen, не справился с управлением. Травмы получили три человека: 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет. Их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
За рулем сбившего их авто находился 23-летний гражданин Республики Йемен Хэнди Али. Ему предъявлено подозрение.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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