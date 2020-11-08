Главная Новости Криминал и происшествия Пассажиры трамвая помогли полицейским задержать супружескую пару карманных воров (ГУНП в Харьковской области)
08.11.2020  10:39   

Пассажиры трамвая помогли полицейским задержать супружескую пару карманных воров (ГУНП в Харьковской области)

Инцидент произошел вечером 6 ноября во трамвае, который курсировал в Московском районе.


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По данным правоохранителей, во время движения транспорта правонарушители похитили у женщины мобильный телефон. Это заметили другие пассажиры, которые впоследствии позвонили по спецлинии "102" и держали злоумышленников до приезда полиции.

Правонарушителями оказались наркозависимые супруги, которые уже имеют судимости за имущественные преступления. 

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент 34-летняя женщина и 32-летний мужчина задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, кража, харьков, трамвай, комментарий
 
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