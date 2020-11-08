Пассажиры трамвая помогли полицейским задержать супружескую пару карманных воров (ГУНП в Харьковской области)

Инцидент произошел вечером 6 ноября во трамвае, который курсировал в Московском районе.
По данным правоохранителей, во время движения транспорта правонарушители похитили у женщины мобильный телефон. Это заметили другие пассажиры, которые впоследствии позвонили по спецлинии "102" и держали злоумышленников до приезда полиции.
Правонарушителями оказались наркозависимые супруги, которые уже имеют судимости за имущественные преступления.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент 34-летняя женщина и 32-летний мужчина задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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