В Харькове загорелось административное здание (ГСЧС)

информация о пожаре на въезде Ващенковском, 4 поступила в субботу, 7 ноября, в 8:09.
По прибытии на место ЧП спасатели заметили сильное задымление. Дым поступал из-под кровли двухэтажного производственно-административного здания. В ходе разведки сотрудники ГСЧС установили, что площадь пожара составляет примерно 10 кв. м.
В 8:50 пожар был локализован, в 10:39 - полностью ликвидирован.
Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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