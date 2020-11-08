08.11.2020 11:22

В Харькове загорелось административное здание (ГСЧС)

информация о пожаре на въезде Ващенковском, 4 поступила в субботу, 7 ноября, в 8:09.



://kh.dsns.gov.ua

По прибытии на место ЧП спасатели заметили сильное задымление. Дым поступал из-под кровли двухэтажного производственно-административного здания. В ходе разведки сотрудники ГСЧС установили, что площадь пожара составляет примерно 10 кв. м.

В 8:50 пожар был локализован, в 10:39 - полностью ликвидирован.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.