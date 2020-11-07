Главная Новости Криминал и происшествия Игорь Терехов: Я, как харьковчанин, как первый заместитель Харьковского городского головы, сделаю все для прекращения гонок по центру Харькова (FB Игорь Терехов)
07.11.2020  20:05   

Игорь Терехов: Я, как харьковчанин, как первый заместитель Харьковского городского головы, сделаю все для прекращения гонок по центру Харькова (FB Игорь Терехов)

В центре Харькова на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на пешеходов.


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В результате аварии пострадали три человека. В Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи госпитализировали 48-летнего мужчину, 9-летнего мальчика и женщину в возрасте около 50 лет.

Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель Фольксвагена наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка.

Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
«Я очень сильно попрошу руководство правоохранительных органов, чтобы с особенной тщательностью была проверена информация о том, было ли это гонками по центральному проспекту Харькова. Если да - то второй участник этого "соревнования" тоже должен понести ответственность.
Основное. Виновник трагедии уже попадал в поле зрения полиции. В этом году под залог в 105 тысяч гривен он был выпущен за поножовщину. И это очень интересный нюанс, который много может рассказать правоохранителям и жителям Харькова о характере и наклонностях этого любителя быстрой езды.
Уверен, что общественное внимание к произошедшему должно быть очень пристальным. У нас уже был случай, когда марокканец, сбивший девушку на пешеходном переходе на улице Пушкинской, на следующий день после происшествия вылетел в Стамбул. Уверен, что полиция и суды сделали из этого выводы и не позволят скрыться от правосудия сегодняшнему виновнику ДТП. Я, как харьковчанин, как первый заместитель Харьковского городского головы, сделаю все, чтобы не допустить подобного сценария развития событий» - прокомментировал проишествие Игорь Терехов.

 

Источник:   FB Игорь Терехов
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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