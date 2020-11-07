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07.11.2020  18:18   

На харьковской автостанции задержали дуэт наркокурьеров (Полиция)

6 ноября, примерно в 23:00 у автостанции на улице Полтавский Шлях патрульные задержали мужчину и женщину — перевозчиков наркотиков.


Фото: Патрульна поліція Харківської області

Пара привлекла внимание патрульных своим странным поведением. Заметив инспекторов, мужчина и женщина резко пошли в другую сторону, чтобы избежать встречи с полицейскими. Не удалось — патрульные остановили их.

Во время общения мужчина и женщина заметно нервничали. Мужчина сообщил, что в подкладке его куртки зашит полиэтиленовый пакет, в котором находятся свертки с наркотическими веществами.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у мужчины 68 свертков кристаллическим веществом.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков, преступление, дознаватель
 
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