На харьковской автостанции задержали дуэт наркокурьеров (Полиция)

6 ноября, примерно в 23:00 у автостанции на улице Полтавский Шлях патрульные задержали мужчину и женщину — перевозчиков наркотиков.
Пара привлекла внимание патрульных своим странным поведением. Заметив инспекторов, мужчина и женщина резко пошли в другую сторону, чтобы избежать встречи с полицейскими. Не удалось — патрульные остановили их.
Во время общения мужчина и женщина заметно нервничали. Мужчина сообщил, что в подкладке его куртки зашит полиэтиленовый пакет, в котором находятся свертки с наркотическими веществами.
Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у мужчины 68 свертков кристаллическим веществом.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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