07.11.2020 18:18

На харьковской автостанции задержали дуэт наркокурьеров (Полиция)

6 ноября, примерно в 23:00 у автостанции на улице Полтавский Шлях патрульные задержали мужчину и женщину — перевозчиков наркотиков.



Фото: Патрульна поліція Харківської області

Пара привлекла внимание патрульных своим странным поведением. Заметив инспекторов, мужчина и женщина резко пошли в другую сторону, чтобы избежать встречи с полицейскими. Не удалось — патрульные остановили их.

Во время общения мужчина и женщина заметно нервничали. Мужчина сообщил, что в подкладке его куртки зашит полиэтиленовый пакет, в котором находятся свертки с наркотическими веществами.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у мужчины 68 свертков кристаллическим веществом.