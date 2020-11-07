ФОТО: Харьковское эхо конфликта в Карабахе (Полиция)

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове - Полиция сообщила подробности и квалификацию.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 7 ноября, около 2:30 от оператора службы "102" поступила информация о срабатывании сигнализации в учреждении по улице Ярослава Мудрого.
На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатки металла от пули.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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