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07.11.2020  13:31   

ФОТО: Харьковское эхо конфликта в Карабахе (Полиция)

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове - Полиция сообщила подробности и квалификацию.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 7 ноября, около 2:30 от оператора службы "102" поступила информация о срабатывании сигнализации в учреждении по улице Ярослава Мудрого.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатки металла от пули.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, оьбстрел, харьков, преступление, дознаватель
 
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