ФОТО: Спасая «китайца» 67-летний житель Харьковщины получил ожеги рук и ноги 1 степени (ГСЧС)

Валковский район: ликвидирован пожар в авто.
6 ноября в 19:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пгт Старый Мерчик, ул. Зеленая, 9, Валковского района. Горел автомобиль « Geely СК ».
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 6 кв.м. Пострадал водитель 1953 г. рождения - он получил ожоги верхних конечностей и правой ноги 1-й степени, от госпитализации отказался.
В 20:29 пожар был локализован, а в 20: 35 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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