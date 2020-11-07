07.11.2020 11:11

ФОТО: Спасая «китайца» 67-летний житель Харьковщины получил ожеги рук и ноги 1 степени (ГСЧС)

Валковский район: ликвидирован пожар в авто.



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6 ноября в 19:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пгт Старый Мерчик, ул. Зеленая, 9, Валковского района. Горел автомобиль « Geely СК ».

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 6 кв.м. Пострадал водитель 1953 г. рождения - он получил ожоги верхних конечностей и правой ноги 1-й степени, от госпитализации отказался.

В 20:29 пожар был локализован, а в 20: 35 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.