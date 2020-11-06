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06.11.2020  18:45   

ДТП на Новых Домах: столкновение на перекрестке перекрыло дорогу (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Новых Домах - ДТП.

Авария на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Танкопия ривела к пробке.

Скорые и полицейские на месте.

Машины стоят по всем направлениям.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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