ДТП на Новых Домах: столкновение на перекрестке перекрыло дорогу (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Новых Домах - ДТП.
Авария на перекрестке проспекта Петра Григоренко и улицы Танкопия ривела к пробке.
Скорые и полицейские на месте.
Машины стоят по всем направлениям.
Подробностей пока нет.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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