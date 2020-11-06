Главная Новости Криминал и происшествия Чисто японское ДТП - от удара Хонда влетела в здание остановки (МВД)
06.11.2020  17:13   

Чисто японское ДТП - от удара Хонда влетела в здание остановки (МВД)

Полиция Харькова выясняет обстоятельства ДТП в Московском районе с пятью пострадавшими.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступила в полицию 6 ноября 2020 года в 12:35.
 
Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. 
 
От удара транспортное средство «Honda Civic» отбросило в здание остановки общественного транспорта.
 
В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic. 
 
79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.
 
Решается вопрос о открытии уголовного производства по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.  Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харков
 
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