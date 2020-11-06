06.11.2020 17:13

Чисто японское ДТП - от удара Хонда влетела в здание остановки (МВД)

Полиция Харькова выясняет обстоятельства ДТП в Московском районе с пятью пострадавшими.



//hk.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории.

От удара транспортное средство «Honda Civic» отбросило в здание остановки общественного транспорта.

В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic.

79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.

Решается вопрос о открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.