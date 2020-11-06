06.11.2020 15:41

Об аварии сообщают очевидцы.

ДТП: жесткая авария на Салтовке - пять человек в неотложке (Telegram)

Как информируют Телеграмм-каналы, на Салтовке - жесткое ДТП.

Мощное столкновение двух легковушек произошло на Гвардейцев Широнинцев возле Мавзолея.

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По свидетельству очевидцев, все произошло на глазах врачей Скорой помощи, которые как раз стояла на светофоре.

Людей из машины, которая врезалась в киоск, доставали спасатели.

Аварии на этом участке частое явление.

Погибших нет, 5 человек забрали в 4 неотложку, 2-е в тяжелом состоянии. 1 человек от госпитализации отказался.