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06.11.2020  15:41   

ДТП: жесткая авария на Салтовке - пять человек в неотложке (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП: жесткая авария на Салтовке - пять человек в неотложке (Telegram)

Как информируют Телеграмм-каналы, на Салтовке - жесткое ДТП.

Мощное столкновение двух легковушек произошло на Гвардейцев Широнинцев возле Мавзолея.
 
Собралась крепка пробка, лучше объезжайте
 
По свидетельству очевидцев, все произошло на глазах врачей Скорой помощи, которые как раз стояла на светофоре.
 
Людей из машины, которая врезалась в киоск, доставали спасатели.
 
Аварии на этом участке частое явление.
 
Погибших нет, 5 человек забрали в 4 неотложку, 2-е в тяжелом состоянии. 1 человек от госпитализации отказался.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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