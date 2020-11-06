06.11.2020 16:02

Мнимый ремонт школьной котельни обошелся государству более чем 600 тысяч (Прокуратура)

Двое должностных лиц будут отвечать перед законом.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Чугуевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника отдела образования одной из районных государственных администраций и директора ООО по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, составление и выдачи заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 , ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2017 г. между обществом-подрядчиком и отделом образования одной из районных государственных администраций заключен договор о техническом переоснащении котельной в учебно-воспитательном комплексе.



Начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Так, директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, достоверно понимая, что техническое переоснащение котельной не осуществлено, подписал акты приемки выполненных работ. На основании этого на счет ООО перечислены бюджетные средства.



Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 600 тыс. грн.



В указанном уголовном производстве прокурором также направлен гражданский иск в интересах государства на указанную сумму.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.