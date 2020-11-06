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06.11.2020  14:48   

На Алексеевке женщина выбросилась из окна (Нацполиция)

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе Харькова.


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6 ноября в 10:23 из службы «102» в отдел полиции поступило сообщение, что во дворе у многоэтажного жилого дома по улице Клочковской обнаружено тело женщины.

Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и жильцов дома.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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