На Алексеевке женщина выбросилась из окна (Нацполиция)

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе Харькова.
6 ноября в 10:23 из службы «102» в отдел полиции поступило сообщение, что во дворе у многоэтажного жилого дома по улице Клочковской обнаружено тело женщины.
Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и жильцов дома.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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