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06.11.2020  16:34   

За вылов золотых карасиков мужчина ответит перед судом (Рыбнадзор)

На реке Оскол обнаружено нарушителя с рыбой, занесенной в Красную книгу Украины.


//khr.darg.gov.ua

5 ноября на реке Оскол вблизи пгт. Ковшаровка Купянского района рыбоохранный патруль Харьковщины обнаружил нарушителя, который осуществлял лов рыбы двумя запрещенными лесковыми сетками.

Кроме того, в сетке была рыба, занесенная в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 10 штук. Общий вес улова составил 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3300 грн.

На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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