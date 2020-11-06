За вылов золотых карасиков мужчина ответит перед судом (Рыбнадзор)

На реке Оскол обнаружено нарушителя с рыбой, занесенной в Красную книгу Украины.
5 ноября на реке Оскол вблизи пгт. Ковшаровка Купянского района рыбоохранный патруль Харьковщины обнаружил нарушителя, который осуществлял лов рыбы двумя запрещенными лесковыми сетками.
Кроме того, в сетке была рыба, занесенная в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 10 штук. Общий вес улова составил 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3300 грн.
На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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