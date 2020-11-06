06.11.2020 16:34

За вылов золотых карасиков мужчина ответит перед судом (Рыбнадзор)

На реке Оскол обнаружено нарушителя с рыбой, занесенной в Красную книгу Украины.



//khr.darg.gov.ua

5 ноября на реке Оскол вблизи пгт. Ковшаровка Купянского района рыбоохранный патруль Харьковщины обнаружил нарушителя, который осуществлял лов рыбы двумя запрещенными лесковыми сетками.



Кроме того, в сетке была рыба, занесенная в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 10 штук. Общий вес улова составил 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3300 грн.



На мужчину составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.