06.11.2020 13:04

Председателя Харьковского окружного админсуда отстранили от должности (Судебно-юридическая газета)

Решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.



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В пятницу, 6 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 28.10.2020 об отказе в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Харьковского окружного административного суда, который подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс служба Апелляционной палаты ВАКС.

«По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановил новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемого от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020.

Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит », - отметили в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 9 октября 2020 ВАКС выбрал председателю Харьковского окружного админсуда мера пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, 28 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отказала в отстранении от должности председателя Харьковского окружного административного суда.