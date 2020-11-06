Председателя Харьковского окружного админсуда отстранили от должности (Судебно-юридическая газета)

Решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
В пятницу, 6 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 28.10.2020 об отказе в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Харьковского окружного административного суда, который подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс служба Апелляционной палаты ВАКС.
«По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановил новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемого от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020.
Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит », - отметили в сообщении.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 9 октября 2020 ВАКС выбрал председателю Харьковского окружного админсуда мера пресечения в виде личного обязательства.
Кроме того, 28 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отказала в отстранении от должности председателя Харьковского окружного административного суда.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажность:
давление:
ветер: