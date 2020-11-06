Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Ночной пожар в сарае угрожал жилью харьковчан (ГСЧС)
06.11.2020  12:21   

ФОТО: Ночной пожар в сарае угрожал жилью харьковчан (ГСЧС)

Основянский район: спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке


://kh.dsns.gov.ua

6 ноября в 3:04 на номер службы спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Гордиенковская, 22.

На место вызова было направлено подразделение 4-ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в составе 2-х отделений.

По прибытию к месту вызова, в ходе разведки было установлено, что происходит горение одноэтажного хозяйственного здания. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Существовала вероятность распространения огня на размещении вплотную жилые здания.

В 3:13 пожар был локализован, а в 3:32 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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