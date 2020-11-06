ФОТО: Ночной пожар в сарае угрожал жилью харьковчан (ГСЧС)

Основянский район: спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке
6 ноября в 3:04 на номер службы спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Гордиенковская, 22.
На место вызова было направлено подразделение 4-ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в составе 2-х отделений.
По прибытию к месту вызова, в ходе разведки было установлено, что происходит горение одноэтажного хозяйственного здания. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Существовала вероятность распространения огня на размещении вплотную жилые здания.
В 3:13 пожар был локализован, а в 3:32 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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