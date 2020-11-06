06.11.2020 10:40

ФОТО: Экстремальная парковка молоковоза на Салтовке (Соцсети)

На Салтовке грузовик ЗИЛ вылетел с дороги и врезался в деревья.



://t.me

По словам очевидцев, авария произошла вечером 5 ноября на перекрестке Стуса и пр.Тракторостроителей.

В аварии также получил повреждения автомобиль Nissan. Ио комментариям пользователей соцсетей водитель молоковоза под влиянием "алко-молока от бешенной коровы".

Сообщение о ДТП без травмированных на улице Гвардейцев Широнинцев, 24 патрульные получили около 18:00 5 ноября. Выяснилось, что водитель ЗИЛ с надписью «Молоко» на цистерне столкнулся с Nissan и уехал с места ДТП.

Чуть позже патрульные получили вызов на ДТП на улице Гвардейцев Широнинцев, 45. Тот же ЗИЛ столкнулся уже с двумя автомобилями Fiat и Hyundai. И также скрылся с места ДТП.

На той же улице патрульные обнаружили виновника обоих происшествий. Свои приключения молоковоз окончил, врезавшись в два тополя и застряв между их стволами.

К счастью, во всей серии ДТП никто не пострадал.

При составлении административных материалов патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на приборе DRAGER, а также у врача-нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя автомобиля ЗИЛ составлен админпротокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Официальная информация о том, что именно произошло, уточняется.