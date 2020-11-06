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06.11.2020  10:20   

ФОТО: На Белгородском шоссе очередной кульбит (Патрульная полиция)

На Белгородском шоссе, 8, водитель Mitsubishi при смене направления движения не пропустил вперед Renault.


://t.me/c

В результате столкновения Mitsubishi перевернулся. О проишествии, которое произошло 5 нояюря сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Люди в ДТП не пострадали.

На водителя составлен админпротокол.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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