Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове случайный свидетель помогла полиции разоблачить опасного преступника (Полиция)
06.11.2020  09:25   

ФОТО: В Харькове случайный свидетель помогла полиции разоблачить опасного преступника (Полиция)

Жителя Индустриального района доставили в больницу с колото-резаной раной груди.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

5 ноября около 15:30 в больницу доставили 39-летнего мужчину с ножевым груди.

В ходе следствия полицейские выяснили, что в этот день между пострадавшим и неизвестным произошла драка.

Ее свидетелем стала случайна прохожая. Женщине удалось запомнить приметы гражданина с холодным оружием. Она также сняла происходящее на видео, вызвала скорую и полицию.

39-летнего пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки доставили в больницу.

Правоохранители разыскали похожего по приметам мужчину, в котором заявительница узнала нападавшего. Им оказался 38-летний местный житель. Орудие преступления изъято.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, нож, свидетель, зарьков, криминал, рана
 
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