ФОТО: В Харькове случайный свидетель помогла полиции разоблачить опасного преступника (Полиция)

Жителя Индустриального района доставили в больницу с колото-резаной раной груди.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
5 ноября около 15:30 в больницу доставили 39-летнего мужчину с ножевым груди.
В ходе следствия полицейские выяснили, что в этот день между пострадавшим и неизвестным произошла драка.
Ее свидетелем стала случайна прохожая. Женщине удалось запомнить приметы гражданина с холодным оружием. Она также сняла происходящее на видео, вызвала скорую и полицию.
39-летнего пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки доставили в больницу.
Правоохранители разыскали похожего по приметам мужчину, в котором заявительница узнала нападавшего. Им оказался 38-летний местный житель. Орудие преступления изъято.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
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