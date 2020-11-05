05.11.2020 19:39

Псевдореабилитационный центр: будут судить двух человек (Прокуратура)

Обвинительные акты направлены в суд.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 1 в суд направлены обвинительные акты в отношении руководителя псевдоцентра реабилитации и его подчиненного по факту незаконного лишение свободы, совершенного в отношении двух или более лиц, которое сопровождалось причинение физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины) .

Как сообщалось ранее, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины харизматический направления функционировал центр платной реабилитации для алко- - и наркозависимых лиц. При этом медицинские лицензии и специальное оборудование отсутствовало.

Во время прохождения так называемое «реабилитации» лиц, Которые находились в указании центре, принудительно удерживалы в помещении. Их ограничивалы в правое свободного передвижения и оставляли права общения с близкими и родственниками. Кроме того, руководством центра изымались личные вещи: денежные средства, документы, мобильные телефоны и лекарства.

К удерживаемых лиц применялись средства психического и психологического воздействия: в случае попытки прекратить покинут помещение им наносили телесные повреждения.

Во время проведения санкционированных обысков спасена 7 человек, которых сейчас признаны потерпевшим в уголовном производстве.

Досудебное расследование осуществлял Шевченковской ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.