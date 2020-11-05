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05.11.2020  18:19   

ДТП: сбил пятилетнего ребенка и скрылся (ГУНП)

Неустановленная машина на скорости задела девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на проспекте Героев Сталинграда поступило в полицию 5 ноября в 14:15.
 
Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.
 
Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции.
 
Полицией принимаются меры по установлению водителя транспортного средства.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбит ребенок, харьков, авария, сбил и скрылся
 
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