На ХТЗ обнаружен труп мужчины (Telegram)

Как инофрмирует Телеграмм-кнал Типичное ХТЗ, на улице Библика 2в обаружено мертвое тело мужчины.
По предварительной инофрмации пользователей, умерший - наркоман.
Скорая и копы на месте.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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