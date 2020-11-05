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05.11.2020  17:13   

На ХТЗ обнаружен труп мужчины (Telegram)


//t.me

Как инофрмирует Телеграмм-кнал Типичное ХТЗ, на улице Библика 2в обаружено мертвое тело мужчины.

По предварительной инофрмации пользователей, умерший - наркоман.

Скорая и копы на месте.

Тэги:  труп, смерть, харьков, мертвое тело
 
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