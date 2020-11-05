05.11.2020 16:49

ВИДЕО: смертельно опасные ошибки детей на дорогах (ГУНП)

Социальный ролик подготовлен полицией и школьниками.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка Малиновской ОТГ вместе с учениками лицея № 1 создали видеоработу для участия во Всеукраинском конкурсе в рамках проекта «Безопасная страна» по инициативе Международного благотворительного фонда «Помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».

Правоохранители Александр Киндяков и Евгений Кабанец очередной раз напомнили детям правила дорожного движения, и сделали акцент на том, что именно каждый из них ответственен за собственную жизнь.

Сотрудники полиции обратили внимание на три основные ошибки детей, приводящие к ДТП.

Во-первых, дети переходят дорогу в неустановленном месте.

Во-вторых, перебегают дорогу даже по «зебре», где водитель может их не видеть, ведь автомобилисты просто не успевают среагировать на внезапное появление ребенка на дороге.

И, конечно, еще одна проблема современности – это гаджеты. Смартфоны и другие устройства отвлекают пешеходов во время движения.

Все три ошибки ученики лицея Малиновского запечатлели в социальном видеоролике, в котором с удовольствием приняли участие работники полиции.