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05.11.2020  16:49   

ВИДЕО: смертельно опасные ошибки детей на дорогах (ГУНП)

Социальный ролик подготовлен полицией и школьниками.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка Малиновской ОТГ вместе с учениками лицея № 1 создали видеоработу для участия во Всеукраинском конкурсе в рамках проекта «Безопасная страна» по инициативе Международного благотворительного фонда «Помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».
 
Правоохранители Александр Киндяков и Евгений Кабанец очередной раз напомнили детям правила дорожного движения, и сделали акцент на том, что именно каждый из них ответственен за собственную жизнь.
 
Сотрудники полиции обратили внимание на три основные ошибки детей, приводящие к ДТП.
 
Во-первых, дети переходят дорогу в неустановленном месте.
 
Во-вторых, перебегают дорогу даже по «зебре», где водитель может их не видеть, ведь автомобилисты просто не успевают среагировать на внезапное появление ребенка на дороге.
 
И, конечно, еще одна проблема современности – это гаджеты. Смартфоны и другие устройства отвлекают пешеходов во время движения.
 
Все три ошибки ученики лицея Малиновского запечатлели в социальном видеоролике, в котором с удовольствием приняли участие работники полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп. дети, харьков, социальный ролик
 
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