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05.11.2020  16:19   

Наркопрепаратов на 20 тысяч: на «горячем» пойман закладчик (МВД)


//hk.npu.gov.ua
Как сообщент ГУ Нацполиции, на улице Валентиновской поицейские выявили 33-летнего мужчину, с нарковеществом «соли».
 
Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из интернет-магазинов и должен оставить препарат как «закладку» в одном из определенных мест.
 
Также мужчина назвал полицейским адреса еще 25 тайников, где он уже сделал «закладки» с этим наркотическим веществом.
 
В дальнейшем они были изъяты.
 
При нем было препаратов на 20 000 гривен.
 
По месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили еще 15 пакетиков с «солями».
 
Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Ук
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
 
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