05.11.2020 16:19

Наркопрепаратов на 20 тысяч: на «горячем» пойман закладчик (МВД)



//hk.npu.gov.ua

Как сообщент ГУ Нацполиции, на улице Валентиновской поицейские выявили 33-летнего мужчину, с нарковеществом «соли».

Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из интернет-магазинов и должен оставить препарат как «закладку» в одном из определенных мест.

Также мужчина назвал полицейским адреса еще 25 тайников, где он уже сделал «закладки» с этим наркотическим веществом.

В дальнейшем они были изъяты.

При нем было препаратов на 20 000 гривен.

По месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили еще 15 пакетиков с «солями».

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Ук

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.