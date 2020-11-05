05.11.2020 16:19
Наркопрепаратов на 20 тысяч: на «горячем» пойман закладчик (МВД)
//hk.npu.gov.ua
Как сообщент ГУ Нацполиции, на улице Валентиновской поицейские выявили 33-летнего мужчину, с нарковеществом «соли».
Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из интернет-магазинов и должен оставить препарат как «закладку» в одном из определенных мест.
Также мужчина назвал полицейским адреса еще 25 тайников, где он уже сделал «закладки» с этим наркотическим веществом.
В дальнейшем они были изъяты.
При нем было препаратов на 20 000 гривен.
По месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили еще 15 пакетиков с «солями».
Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Ук
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.