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05.11.2020  15:49   

Полицейские вывили двух запасливых любителей травки (Нацполиция)

Под Харьковом копы уличили двух мужчин в незаконном хранении наркотиков.


//hk.npu.gov.ua
Злоумышленниками оказались жители Балаклеи и Нововодолажского района.
 
Так, в ходе обыска по месту жительства 37-летнего мужчины, следователи Балаклейского отдела полиции обнаружили около 2 литров экстракционного опия и посуды для приготовления наркотического вещества. 
 
Хозяин квартиры сообщил, что запрещенное сырье изготавливал для собственного употребления, без цели сбыта.
 
Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.
 
Во время осмотра дачи в селе Новая Мерефа, принадлежащей 43-летнему мужчине, сотрудники Нововодолажского отделения полиции обнаружили в одной из комнат листьев конопли. 
 
По результатам судебной экспертизы, изъятое вещество весом более 300 граммов оказалась особо опасным наркотических средств - каннабис.
 
По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.  309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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