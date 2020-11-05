05.11.2020 15:49

Полицейские вывили двух запасливых любителей травки (Нацполиция)

Под Харьковом копы уличили двух мужчин в незаконном хранении наркотиков.



//hk.npu.gov.ua

Злоумышленниками оказались жители Балаклеи и Нововодолажского района.

Так, в ходе обыска по месту жительства 37-летнего мужчины, следователи Балаклейского отдела полиции обнаружили около 2 литров экстракционного опия и посуды для приготовления наркотического вещества.

Хозяин квартиры сообщил, что запрещенное сырье изготавливал для собственного употребления, без цели сбыта.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

Во время осмотра дачи в селе Новая Мерефа, принадлежащей 43-летнему мужчине, сотрудники Нововодолажского отделения полиции обнаружили в одной из комнат листьев конопли.

По результатам судебной экспертизы, изъятое вещество весом более 300 граммов оказалась особо опасным наркотических средств - каннабис.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Следственные действия продолжаются.