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05.11.2020  15:19   

Жестоко избил человека: дебошира поймали копы (ГУНП)

Полицейские уличили мужчину, травмировавшего харьковчанина на Салтовке.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло вечером 30 октября 2020 года возле магазина по улице Гвардейцев Широнинцев.
 
Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой 36-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Его доставили в больницу и прооперировали.
 
Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний безработный, который ранее совершал аналогичные преступления.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, хулиганство, харьков, дебошир
 
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