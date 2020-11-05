05.11.2020 15:19

Жестоко избил человека: дебошира поймали копы (ГУНП)

Полицейские уличили мужчину, травмировавшего харьковчанина на Салтовке.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло вечером 30 октября 2020 года возле магазина по улице Гвардейцев Широнинцев.

Полицейские установили, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой 36-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Его доставили в больницу и прооперировали.

Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний безработный, который ранее совершал аналогичные преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.