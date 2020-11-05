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05.11.2020  13:31   

ФОТО: На Баварии ограбили квартиру (ГУ НП)

Злоумышленник вынес из квартиры пятиэтажки системный блок и монитор.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии на проспекте Любви Малой поступило в дежурную часть Новобаварского отдела полиции 4 ноября в 8:20 из службы 102.

Уже через два часа сотрудники отдела криминальной полиции разыскали правонарушителя. Им оказался 36-летний, ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков, компьютер
 
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