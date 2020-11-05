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05.11.2020  13:02   

Браконьера в забродном костюме задержал рыбоохранный патруль (Рыбнадзор)

Мужчина нанес более 5 тысяч гривен убытков.


//khr.darg.gov.ua

4 ноября инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства на реке Оскол вблизи пгт Ковшаровка Купянского района.

Был задержан мужчина, который в забродном костюме ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетками. Он успел поймать 2 кг рыбы, нанеся рыбному хозяйству Украины ущерб в  5389 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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