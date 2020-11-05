Браконьера в забродном костюме задержал рыбоохранный патруль (Рыбнадзор)

Мужчина нанес более 5 тысяч гривен убытков.
4 ноября инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства на реке Оскол вблизи пгт Ковшаровка Купянского района.
Был задержан мужчина, который в забродном костюме ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетками. Он успел поймать 2 кг рыбы, нанеся рыбному хозяйству Украины ущерб в 5389 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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