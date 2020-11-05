Главная Новости Криминал и происшествия Нарушившей карантин пиццерией займутся следователи (МВД)
05.11.2020  12:02   

Нарушившей карантин пиццерией займутся следователи (МВД)

Следователи Харькова открыли уголовное производство по факту работы развлекательного заведения в ночное времяю


// hk.npu.gov.ua

Сотрудники Московского отдела полиции выявили нарушения карантина в заведении по проспекту Тракторостроителей.

Так, 3 ноября после 21:00 там работала пиццерия.

Проводится досудебное расследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, полиция, харьков
 
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