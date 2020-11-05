Нарушившей карантин пиццерией займутся следователи (МВД)

Следователи Харькова открыли уголовное производство по факту работы развлекательного заведения в ночное времяю
Сотрудники Московского отдела полиции выявили нарушения карантина в заведении по проспекту Тракторостроителей.
Так, 3 ноября после 21:00 там работала пиццерия.
Проводится досудебное расследование.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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