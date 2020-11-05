Автомобиль задавил пьяного, который лежал на дороге (Нацполиция)

Авария произошла вечеров 4 ноября в Печенегах.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 4 ноября в 21.00 водитель KIA Optima совершил смертельный наезд на жителя пгт Печенеги, который в состоянии алкогольного опьянения лежал на проезжей части улицы Харьковской.
Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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