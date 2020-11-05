Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль задавил пьяного, который лежал на дороге (Нацполиция)
05.11.2020  11:30   

Автомобиль задавил пьяного, который лежал на дороге (Нацполиция)

Авария произошла вечеров 4 ноября в Печенегах.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 4 ноября в 21.00 водитель KIA Optima совершил смертельный наезд на жителя пгт Печенеги, который в состоянии алкогольного опьянения лежал на проезжей части улицы Харьковской.

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия ФОТО: Лобовое ДТП на Асхарова (Обновлено, Патрульная полиция) 04.11 Криминал и происшествия Жесткое тройное ДТП: японский пикап устроил крепкую аварию (Обновлено, Telegram) 04.11 Криминал и происшествия ДТП: две легковушки не поделили дорогу (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 