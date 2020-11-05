05.11.2020 10:48

ФОТО: Лобовое ДТП на Асхарова (Обновлено, Патрульная полиция)

Авария произошла утром 5 ноября.



// Патрульная полиция

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла 5 ноября около 7:00 на улице Ахсарова, 5.



По предварительной информации водитель авто Paugeot 308 нарушил п.11.3 и 11.4 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Dacia Logan.



В результате ДТП никто не травмировался.



На водителя автомобиля Paugeot 308 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.