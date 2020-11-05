ФОТО: Лобовое ДТП на Асхарова (Обновлено, Патрульная полиция)

Авария произошла утром 5 ноября.
В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что авария произошла 5 ноября около 7:00 на улице Ахсарова, 5.
По предварительной информации водитель авто Paugeot 308 нарушил п.11.3 и 11.4 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Dacia Logan.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Paugeot 308 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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