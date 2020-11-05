ФОТО: Пожар в общежитии фармуниверситета. Спасатели винят проводку (ГСЧС)

Пожар произошел в девятиэтажном общежитии на Салтовке, во время его тушения пожарные спасли 5 студентов, и эвакуировали 30 человек.
О возгорании в Службу спасения 101 сообщили 5 ноября в 1:20. Пожар произошел в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета на Юбилейном проспекте, 48.
К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы в составе 30 спасателей.
На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв.м.
Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были спасены 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы.
В 1:47 пожар был локализован, а в 02:38 ликвидирован полностью.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.
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