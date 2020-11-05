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05.11.2020  08:26   

ФОТО: пожилую женщину спасли из бетонной ямы (ГСЧС)

ЧП произошло около полудня 4 ноября в Немышлянском районе Харькова.


//kh.dsns.gov.ua

На территории частного домовладения по улице Соревнования 83-летняя женщина упала в бетонную ямы глубиной около двух с половиной метров и самостоятельно выбраться не могла.

Когда спасатели 5-й Государственной спасательной части ГСЧС прибыли на вызов, женщина была в сознании, ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.

Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшей от обломков плиты, зафиксировали ее тело на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее наверх.

Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  упала в яму, спасатели, гсчс, харьков
 
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