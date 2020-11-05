ФОТО: пожилую женщину спасли из бетонной ямы (ГСЧС)

ЧП произошло около полудня 4 ноября в Немышлянском районе Харькова.
На территории частного домовладения по улице Соревнования 83-летняя женщина упала в бетонную ямы глубиной около двух с половиной метров и самостоятельно выбраться не могла.
Когда спасатели 5-й Государственной спасательной части ГСЧС прибыли на вызов, женщина была в сознании, ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.
Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшей от обломков плиты, зафиксировали ее тело на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее наверх.
Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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