05.11.2020 08:26

ФОТО: пожилую женщину спасли из бетонной ямы (ГСЧС)

ЧП произошло около полудня 4 ноября в Немышлянском районе Харькова.



//kh.dsns.gov.ua

На территории частного домовладения по улице Соревнования 83-летняя женщина упала в бетонную ямы глубиной около двух с половиной метров и самостоятельно выбраться не могла.



Когда спасатели 5-й Государственной спасательной части ГСЧС прибыли на вызов, женщина была в сознании, ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.



Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшей от обломков плиты, зафиксировали ее тело на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее наверх.

Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.