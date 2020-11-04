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04.11.2020  21:26   

Жесткое тройное ДТП: японский пикап устроил крепкую аварию (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют Телеграмм-каналы Труха и Веха, на Полтавском Шляхе - жесткая авария.

По предварительной информации водила на Toyota ударил ВАЗ. а затем влетел в трамвай.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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