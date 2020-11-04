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04.11.2020  14:42   

В тюрьме перехвачены наркотические конфеты (Минюст)

В Харьковском СИЗО не дали пронести запрещенный товар.

Как сообщает Служба исполнения наказаний, в Харьковском СИЗО пытались передать запрещенную посылку. В конфетах были спрятаны наркотики.

Тэги:  тюрьма, наркотики, хартков
 
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