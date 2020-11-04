Под Харьковом девушка привела домой нового знакомого – и осталась без телефонов (ГУ НП)

Полицейские вернули девушке похищенные мобильные телефоны
О краже средств связи в Красноградский отдела полиции сообщила 27-летняя жительница села Натальино.
Как рассказала потерпевшая, накануне она познакомилась в социальной сети с 40-летним жителем города Первомайский и в ходе общения пригласила к себе в гости. Отсутствие нового знакомого и двух своих мобильных телефонов девушка заметила утром.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение вора. В ходе общения мужчина признался, что похищенные средства связи уже успел продать за 700 гривен, а деньги потратил на собственные потребности.
Сотрудники полиции нашли телефоны и вернули владелице.
По данному факту дознавателем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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