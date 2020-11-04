Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом девушка привела домой нового знакомого – и осталась без телефонов (ГУ НП)
04.11.2020  12:46   

Под Харьковом девушка привела домой нового знакомого – и осталась без телефонов (ГУ НП)

Полицейские вернули девушке похищенные мобильные телефоны


// hk.npu.gov.ua

О краже средств связи в Красноградский отдела полиции сообщила 27-летняя жительница села Натальино.

Как рассказала потерпевшая, накануне она познакомилась в социальной сети с 40-летним жителем города Первомайский и в ходе общения пригласила к себе в гости. Отсутствие нового знакомого и двух своих мобильных телефонов девушка заметила утром.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение вора. В ходе общения мужчина признался, что похищенные средства связи уже успел продать за 700 гривен, а деньги потратил на собственные потребности.

Сотрудники полиции нашли телефоны и вернули владелице.

По данному факту дознавателем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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