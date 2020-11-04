04.11.2020 12:02

На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов (ХОГА)

Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.



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Об этом во время брифинге 3 ноября сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.



По его информации, 250 концентраторов будут обеспечивать кислородом по 2 пациента, еще 150 - по одному. Оборудование приобретено на средства областного бюджета. Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.

«Поставщики обещали нам первую поставку 6 - 7 ноября», - рассказал Тарас Пастух.

Что касается распределения кислородных концентраторов среди медицинских учреждений области, то заместитель председателя ХОГА отметил: такое решение будут принимать на момент поставки - в зависимости от актуальных потребностей заведений.

«В «ручном режиме» будем регулировать, где большая потребность, - отметил Тарас Пастух. - Сейчас все ресурсы, в основном, сконцентрировали в Харькове, но мы понимаем, что нам нужно поддержать районы. Поэтому подстрахуем город, а дальше, когда город закупит свои, будем перемещать на другие учреждения».

По информации заместителя председателя ХОГА, город Харьков также приобрел 60 концентраторов, их поставка ожидается в ближайшее время.