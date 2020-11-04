На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов (ХОГА)

Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.
Об этом во время брифинге 3 ноября сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.
По его информации, 250 концентраторов будут обеспечивать кислородом по 2 пациента, еще 150 - по одному. Оборудование приобретено на средства областного бюджета. Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.
«Поставщики обещали нам первую поставку 6 - 7 ноября», - рассказал Тарас Пастух.
Что касается распределения кислородных концентраторов среди медицинских учреждений области, то заместитель председателя ХОГА отметил: такое решение будут принимать на момент поставки - в зависимости от актуальных потребностей заведений.
«В «ручном режиме» будем регулировать, где большая потребность, - отметил Тарас Пастух. - Сейчас все ресурсы, в основном, сконцентрировали в Харькове, но мы понимаем, что нам нужно поддержать районы. Поэтому подстрахуем город, а дальше, когда город закупит свои, будем перемещать на другие учреждения».
По информации заместителя председателя ХОГА, город Харьков также приобрел 60 концентраторов, их поставка ожидается в ближайшее время.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажность:
давление:
ветер: