Главная Новости Криминал и происшествия Организатору незаконного производства табака для кальяна сообщено о подозрении (Прокуратура)
04.11.2020  11:33   

Организатору незаконного производства табака для кальяна сообщено о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору преступной группы по факту незаконного изготовления табака для курения кальяна, хранения, транспортировки и его дальнейшего незаконного сбыта.


//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, в январе 2019 года мужчина, не имея специального разрешения на право производства и осуществления торговли подакцизными товарами, организовал и возглавил преступную группу, привлекая к ней еще двух человек.

Указанные три человека незаконно изготавливали табак для курения кальяна собственных марок, в дальнейшем сбывая их через Интернет и социальные сети по всей территории Украины.

В ходе обысков, проведенных в Харькове и Павлограде на территории частных домовладений, выявлено подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тыс. грн, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тыс. грн марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения, а также оборудования для изготовление табака и упаковочные материалы.

3 ноября 2020 организатору преступной группы сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Организатору производства грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Криминал и происшествия ФОТО: Торговал оформлением инвалидности за взятки. Задержан начальник сектора ГУНП (Прокуратура) 28.10 Криминал и происшествия ФОТО: Драка и выстрелы в центре Харькова: инспектору ХНУВС сообщено о подозрении (Прокуратура) 23.10 Криминал и происшествия ФОТО: Деньги Укрпочты уходили в ЛНР: торговцам поддельными марками сообщили о подозрении (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 