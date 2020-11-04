04.11.2020 11:33

Организатору незаконного производства табака для кальяна сообщено о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору преступной группы по факту незаконного изготовления табака для курения кальяна, хранения, транспортировки и его дальнейшего незаконного сбыта.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, в январе 2019 года мужчина, не имея специального разрешения на право производства и осуществления торговли подакцизными товарами, организовал и возглавил преступную группу, привлекая к ней еще двух человек.



Указанные три человека незаконно изготавливали табак для курения кальяна собственных марок, в дальнейшем сбывая их через Интернет и социальные сети по всей территории Украины.



В ходе обысков, проведенных в Харькове и Павлограде на территории частных домовладений, выявлено подпольное производство подакцизных товаров. Изъято 170 кг табака для курения кальяна на сумму около 350 тыс. грн, почти 700 пачек табачных изделий на сумму около 120 тыс. грн марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения, а также оборудования для изготовление табака и упаковочные материалы.



3 ноября 2020 организатору преступной группы сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Организатору производства грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.